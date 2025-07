"Nous perpétuerons l'esprit du 15 juillet et continuerons à travailler sans relâche pour l’amour de la Turquie", a déclaré Recep Tayyip Erdogan dans un message pour "la Journée de la démocratie et de l'unité nationale du 15 juillet", publié dans les journaux du pays.

"Le 15 juillet 2016, les cœurs battant pour l'amour de la Turquie sont entrés dans l'histoire avec une lutte épique contre une tentative d'invasion de l'organisation terroriste FETO", a noté Erdogan.

Et d'ajouter : "En tant qu'État et nation, nous n'avons pas cédé aux envahisseurs avec la résistance glorieuse que nous avons déployée, sans abandonner ni faiblir, et avons remporté une autre victoire."

"Je salue tous les membres de la nation qui ont protégé leur patrie, leur drapeau et leur indépendance avec la plus grande bravoure cette nuit-là", a-t-il ajouté.

Tentative de coup d'Etat déjouée

La Turquie commémore vendredi les personnes tombées en martyr lors de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016.

Depuis sa désignation en octobre 2016, chaque année, le pays marque le 15 juillet comme "la Journée de la démocratie et de l'unité nationale", avec des événements organisés pour commémorer ceux qui ont perdu la vie en repoussant les putschistes.

L'organisation terroriste FETO et son leader basé aux États-Unis, Fetullah Gulen, ont orchestré la tentative de coup d'État, qui a fait 251 morts et 2 734 blessés.

FETO est également à l'origine d'une longue campagne visant à renverser l'État par l'infiltration des institutions turques, en particulier l'armée, la police et le système judiciaire.

La tentative de FETO de renverser le gouvernement a commencé vers 22 heures. heure locale (1900 GMT) le 15 juillet 2016, et a été contrecarrée à 8 heures du matin le lendemain.

Face à la menace, le peuple turc a courageusement montré au monde qu'il ne tolérerait aucune tentative de contrecarrer sa volonté telle qu'exprimée par son gouvernement démocratiquement élu.