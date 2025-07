C’est ce qui ressort d'une conférence de presse, tenue avec le président américain Joe Biden, au siège de la présidence palestinienne, dans la ville de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie.

S'adressant à Biden, Abbas a déclaré : "Je profite de votre visite dans la région pour dire que je tends la main aux dirigeants d'Israël pour qu'ils fassent la paix des braves, et ce, depuis longtemps, et nous tendons la main à tous les dirigeants d'Israël pour un avenir meilleur pour les générations futures".

"Notre confiance en vous et en votre administration est grande, et notre volonté de travailler main dans la main avec vous, pour parvenir à une paix basée sur la légitimité internationale, l'Initiative de paix arabe et les accords signés entre nous et Israël, de manière qui garantirait une sécurité et une stabilité permanentes pour tous les pays de la région", a-t-il expliqué.

Abbas a ajouté : "La paix commence avec la Palestine et Jérusalem, à partir de là, nous tendons la main pour la paix et pour travailler avec vous".

Le président de l’Autorité palestinienne a exigé la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. S'adressant à Biden, il a déclaré : "Le moment est venu pour que l'occupation cesse et que notre peuple obtienne ses droits, conformément aux résolutions de la légitimité internationale".