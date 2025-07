Après une fermeture qui a été décidée en 2020, afin de juguler la propagation du coronavirus et qui s’est étalée sur plus de deux ans, la réouverture des frontières terrestres algéro-tunisienne, à la circulation des personnes et des véhicules, a été bien accueillie par les citoyens des deux pays voisins.

La décision de réouverture des frontières a été prise lors de la visite du président Kaïs Saïed en Algérie, à l’occasion des festivités marquant le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Les discussions entre Saïed et Abdelmajid Tebboune ont abouti à la décision de rouvrir les accès terrestres entre les deux pays à la date du 15 juillet.

La Tunisie constitue l’une des destinations favorites des Algériens en saison estivale, et cette réouverture des frontières pourrait fournir une bouffée d’air au secteur touristique tunisien, mis à rude épreuve par les répercussions de la pandémie de coronavirus.

Pour marquer cette réouverture tant attendue du côté tunisien, les autorités ont lancé des événements festifs avec des musiques et des danses locales pour souhaiter la bienvenue aux premiers touristes algériens, venus profiter des attraits de la Tunisie.