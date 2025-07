Des chaînes de télévisions locales et internationales ont retransmis en direct, l'arrivée de Biden à l'aéroport international Roi-Abdulaziz de Djeddah.

"L'avion présidentiel Air Force One qui transporte le président américain a atterri en Arabie saoudite (...) Biden effectue une visite officielle de deux jours dans le royaume, où il rencontrera le roi Salmane et participera ensuite avec son équipe à des discussions avec le prince héritier Mohammed ben Salmane et des ministres saoudiens, avant de prendre part au sommet du Conseil de coopération du Golfe (GCC)", a rapporté la chaîne américaine Al-Hurra.

Il s'agit de la première visite de Biden en Arabie saoudite depuis sa prise de fonction le 20 janvier 2021 et la douzième pour un président des États-Unis en cinq décennies.

Joe Biden s'est rendu directement d'Israël à Djeddah, une première pour un président américain.

Ce vol entre Israël et l'Arabie saoudite est historique, étant donné que le royaume ne reconnaît pas officiellement l'Etat hébreu.

Biden devrait participer à un sommet arabo-américain samedi à Djeddah, auquel prendront part également les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït, Bahreïn et le Sultanat d'Oman) ainsi que l'Égypte, la Jordanie et l'Irak.

Plus tôt vendredi, l'avion présidentiel américain Air Force One, a décollé dans l'après-midi de l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, et s'est posé en début de soirée à l'aéroport de Djeddah en Arabie saoudite.

L'Autorité de l'aviation civile saoudienne a annoncé, vendredi, l'ouverture de son espace aérien à tous les transporteurs aériens qui remplissent les exigences réglementaires de survol. Cette décision suspend de facto les restrictions pour les avions civils israéliens.

Rappelons que Riyad n'entretient pas de relations officielles avec Tel-Aviv. Le royaume saoudien justifie sa position vis-à-vis de l'Etat hébreu par l’absence de règlement de la question palestinienne.

Joe Biden est arrivé mercredi 13 juillet en Israël pour sa première tournée au Moyen-Orient. Il a ensuite rencontré le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Bethléem, en Cisjordanie. Le président américain devrait conclure sa tournée par une visite en Arabie saoudite où il participera à un sommet arabo-américain à Djeddah, selon des sources officielles américaines et saoudiennes.