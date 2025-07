L'Indonésie a exhorté samedi les ministres des Finances des pays du G20 à se concentrer sur les objectifs de reprise mondiale, des sources indiquant que le sommet organisé sur l'île de Bali devrait se terminer sans qu'un communiqué officiel ne soit publié.

Plusieurs hauts responsables occidentaux, dont la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, ont condamné vendredi la guerre en Ukraine, critiquant les responsables russes pour les retombées économiques dramatiques du conflit.

Le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Marchenko, s'est exprimé par vidéoconférence, appelant à "des sanctions plus sévères et plus ciblées" à l'encontre de la Russie.

Le gouverneur de la banque centrale indonésienne, Perry Warjiyo, a indiqué samedi que les participants avaient tenu des discussions productives mais que le G20 devait présenter des résultats concrets pour soutenir l'économie mondiale.

"Il est important que nous restions concentrés sur les objectifs que nous avons prévu d'atteindre cette année, ce qui enverra également un message positif à la communauté internationale sur le rôle du G20 et les efforts fournis pour soutenir la reprise mondiale", a-t-il déclaré.

Des sources occidentales ont averti plus tôt dans la semaine qu'il serait difficile de s'accorder sur une déclaration commune.

"La capacité du G20 à agir et à communiquer est fortement affectée par la guerre en Ukraine, dont l'un des membres du groupe est directement responsable", a expliqué une source au sein du ministère français des Finances