L'Arabie saoudite a annoncé la clôture du sommet de Jeddah sur la sécurité et le développement qui a vu la participation du président américain, Joe Biden, et de neuf dirigeants arabes.

Le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salmane, qui a présidé le sommet, a déclaré dans un discours de clôture: "Nous remercions les dirigeants et chefs de délégations des pays pour leur présence et leur participation active", rapporte l'agence de presse saoudienne.

Ben Salmane a souligné que "le sommet reflétait les relations profondes et solides qui unissent nos pays entre eux et aux Etats-Unis d'Amérique".

Le prince saoudien a souligné que le sommet "a montré le souhait de poursuivre les progrès et la coopération, tout en renforçant notre processus de travail conjoint, pour faire face aux défis régionaux et internationaux, dans tous les domaines".

Le président américain, Joe Biden, qui avait effectué une visite en Israël et dans les territoires palestiniens, dans la journée du vendredi, a participé au sommet, qui l’a réuni avec le prince héritier koweïtien Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyane et Asa’ad ben Tariq al-Said, vice-premier ministre et représentant spécial du sultan d'Oman.

Le roi du Bahreïn, Hamad ben Isa Al Khalifa, le roi de Jordanie, Abdullah II Ibn Al Hussein, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani et le Premier ministre irakien, Mus tafa al-Kazemi ont également été présents lors du sommet.

Il s'agit de la première visite de Joe Biden en Arabie saoudite, depuis le début de son mandat, le 20 janvier 2021, c’est aussi la 12e visite en comptant celle des huit derniers présidents américains en 5 décennies. Biden aura été le premier président américain à voyager directement depuis Israël vers la ville saoudienne de Djeddah.

Cette visite s’est faite à la suite de "tensions" qui ont marqué les relations américano-saoudiennes, selon des observateurs, notamment avec l'accession de Biden au pouvoir. Le président américain n a par la suite évoqué un changement de cap concernant les relations avec le royaume saoudien.