A Jerte, dans le centre-ouest de l'Espagne, des hélicoptères ont largué de l'eau sur les flammes au-dessus de terrains montagneux par des températures supérieures à 40°C. Des habitants désolés ont regardé d'épais panaches de fumée s'élever au-dessus de la vallée.

"Le changement climatique affecte tout le monde", a commenté l'un d'eux, Miguel Angel Tamayo.

Une étude publiée en juin par la revue "Environmental Research: Climate" fait un lien entre le changement climatique et les vagues de chaleur intense.

Un millier de décès ont été attribués à la canicule qui a duré près d'une semaine au Portugal et en Espagne, où le thermomètre a grimpé jusqu'à 45,7°C.

L'agence météorologique espagnole a lancé des alertes pour dimanche, avec des températures de l'ordre de 42°C annoncées en Aragon, Navarre et La Rioja, dans le nord. Les températures devaient rester "anormalement élevées" lundi.

Des incendies ont continué de faire rage dans plusieurs autres régions comme la Castille et Leon (centre) et la Galice (nord). Les pompiers ont fixé un incendie à Mijas, dans la province de Malaga, et invité les personnes évacuées à rentrer chez elles.

Dans le sud-ouest de la France, les incendies de forêt ont détruit environ 11.000 hectares en Gironde et plus de 14.000 personnes ont été évacuées, ont annoncé les autorités régionales dimanche après-midi.

Plus de 1.200 pompiers tentaient de maîtriser les flammes, ont indiqué les autorités dans un communiqué.

Canicule lundi dans l’Ouest de la France

Météo France a classé 15 départements en "vigilance rouge canicule" dans les régions Nouvelle Aquitaine, Pays-de-la-Loire et Bretagne pour la journée de lundi.

En Italie, où de petits incendies se sont déclarés ces derniers jours, des températures supérieures à 40°C sont annoncées pour les prochains jours.

Des niveaux de chaleur similaires ont été enregistrés au Portugal dimanche et sont prévues en Grande-Bretagne pour les journées de lundi et mardi. Le record de 38,7°C établi à Cambridge en 2019 pourrait être battu.

Les services de météorologie britanniques ont émis une alerte rouge "chaleur extrême" pour certaines zones de l'Angleterre. Des retards de trains sont annoncés.

Au Portugal, un millier de pompiers ont tenté de maîtriser 13 incendies de forêt, notamment près de la ville de Chaves, dans le nord du pays.

Selon le ministère portugais de la Santé, 659 personnes sont décédées à cause de la canicule ces sept derniers jours, des personnes âgées pour la plupart. Un pic de décès a eu lieu jeudi, lorsque les températures ont dépassé 40°C dans plusieurs régions. Le Portugal est en outre confronté à une grave sécheresse depuis fin juin.

Samedi, 360 décès liés à la chaleur ont été recensés en Espagne, selon les chiffres de l'Institut de santé Carlos III.

En Grèce, les pompiers ont déclaré samedi que 71 incendies s'étaient déclarés en 24 heures.