Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le renforcement des moyens déployés pour lutter contre les incendies qui sévissent en Gironde. Dans un communiqué de presse, il fait savoir que dans la soirée, "3 avions supplémentaires viendront appuyer les 6 déjà engagés, pour porter la flotte engagée à 9 appareils, soit une augmentation des moyens aériens de 50%".

Le locataire de Beauvau assure que cette décision a été prise “compte tenu de l'évolution défavorable des conditions climatiques prévue demain en Gironde et de l'imprévisibilité des feux due à des vents à 360°”.

Il rappelle par ailleurs que “de violents feux de forêt touchent actuellement le département de la Gironde, notamment à Landiras et La Teste-de-Buch” et que “des moyens considérables ont été engagés”.

“Près de 1500 sapeurs-pompiers, pour moitié des renforts d'autres départements, ont été rapidement mobilisés, ainsi que 6 avions bombardiers d'eau (4 Canadairs et 2 Dash). Par ailleurs, des bulldozers des armées ont été mobilisés, ainsi que la Police nationale et la Gendarmerie nationale pour sécuriser la zone et procéder aux évacuations” a-t-il précisé.

S’agissant des moyens humains de lutte, “200 sapeurs-pompiers supplémentaires seront engagés à partir de ce soir, avec 11 camions lourds”.

Cette décision intervient alors que Météo France a placé 15 départements de l’Ouest du pays en vigilance rouge en raison de la canicule qui devrait durer jusqu’à mardi.

Pas moins de 11 400 hectares ont brûlés en Gironde, principalement à La Teste-sur-Buch et Landiras.

Ce dimanche en fin d’après-midi, la préfecture de Gironde annonçait sur les réseaux sociaux,