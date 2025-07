Au cours de ce séjour, le président Erdogan sera accompagné des ministres turcs de la Défense, Hulusi Akar, de l'Intérieur, Suleyman Soylu, du Trésor est des Finances, Nurettin Nebati, de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Muharrem Kasapoglu, du Commerce, Mehmet Mus, de l'Industrie et des Technologies, Mustafa Varank, du chef de la Communication de la Présidence, Fahrettin Altun et du porte-parole de la Présidence, Ibrahim Kalin.

Dans ce cadre se tiendra la septième rencontre de haut niveau de coopération Turquie/Iran et une rencontre en tête à tête entre le président Erdogan et son homologue iranien, Ebrahim Raïssi.

Lors de ces rencontres, les relations bilatérales ainsi que les questions régionales et internationales seront discutées.

La lutte contre les organisations terroristes en Syrie qui menacent la sécurité régionale, comme le PKK/PYD et Daech, sera également à l'ordre du jour.

Erdogan doit également s'entretenir en tête à tête avec le président russe, Vladimir Poutine.