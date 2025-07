Alors qu'il était président de la Chambre de commerçants et d’artisans de mobiliers et de laqueurs d’Ankara, Taklacı a été élu président général de TAIF, qui compte 148 chambres professionnelles à travers le pays.

La balance commerciale peut être excédentaire

En se référant aux données d'exportation de l'industrie du meuble, Taklacı a affirmé que 5,5 milliards de dollars de produits ont été vendus à l'étranger en 2020 et que ce montant s’élevait à 6,9 milliards de dollars en 2021.

« Nous pensons que l'industrie du meuble atteindra un niveau d'exportation de 8 ou 9 milliards de dollars jusqu'à la fin de l'année. En 2023, au 100e anniversaire de la République de Turquie, comme indiqué dans le plan de développement décennal de notre pays, les exportations de meubles dépasseront 10 milliards de dollars et les importations de matières premières baisseront. Ainsi, nous prévoyons un excédent de la balance commerciale » a assuré Taklacı, ajoutant que 3,2 milliards de dollars d'exportations ont été réalisées au cours des 6 premiers mois de cette année.

La plupart des exportations sont faites vers les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, Israël et l'Irak. M. Taklacı a précisé que les pays du Moyen-Orient continuent de s’intéresser aux ensembles de meubles lourds brodés de feuilles d'or, tandis qu'en Europe et aux États-Unis, on préfère plus modernes, comme des ensembles ergonomiques et simples.

« Il n'y a aucun obstacle pour nous d'être dans le top 3 du marché mondial »

« La Turquie est entrée dans le top 6 des exportations de meubles l'année dernière. Le montant des exportations, qui était de 380 millions de dollars en 2000, est maintenant proche des 7 milliards de dollars. Notre pays, qui se classe au 11ème rang mondial des exportations de meubles avec une part de 3,1%, est à la 45ème place avec une part de 0,5 %, en ce qui concerne les importations. Nous pouvons entrer dans le top 3 en augmentant la part des exportations à 6 % en 2023. Il n'y a aucun obstacle pour nous d'être dans le top 3 du marché mondial. Si notre industrie du meuble, qui contribue fortement à la baisse du déficit commercial est soutenu également dans la recherche et développement (R&D) ainsi que dans le marketing, les importations peuvent être réduites et les exportations peuvent être augmentées » a poursuivi Taklacı, en ajoutant que les pays doivent être bien analysés et que la planification de la production doit être faite en fonction des besoins.

Le nouveau président de la TAIF a souligné que se concentrer sur les produits artisanaux, qui sont rares ou introuvables dans le monde, peut mettre la Turquie en avant. Taklaci conseille également d’utiliser des terrains vides pour planter des arbres au service de l’industrie comme pour l’agriculture.

Huseyin Taklacı a conclu ses déclarations en annonçant que seuls les composants métalliques, plastiques et chimiques sont importés et qu'avec un projet d'usine pétrochimique à mettre en œuvre, le taux d’importations dans l’ameublement peut baisser à moins de 0,5 %.