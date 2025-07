C’est ce qui ressort d’une déclaration faite aux journalistes, lundi soir, après la réunion du cabinet, au complexe présidentiel à Ankara.

Akar a confirmé que la Grèce tentait d'influencer de toutes ses forces l'accord conclu entre les délégations militaires turque et américaine pour fournir et moderniser les avions de combats F-16.

Commentant l'annexe au projet de loi, il a insisté sur la nécessité de ne pas avoir de conditions comme ça pouvait être le cas dans le passé.

"Nous poursuivons nos discussions selon des critères logiques, le processus se poursuit. Nous continuerons à travailler militairement, politiquement et diplomatiquement. Nous espérons que la sagesse prévaudra et que des solutions raisonnables et logiques seront trouvées", a-t-il déclaré.

L'annexe appelle les comités de l'État et des forces armées du Congrès à s'engager à prendre des mesures concrètes pour garantir que la vente d’avions de combat à la Turquie est conforme aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis et que les avions de combat vendus ne seront pas utilisés "dans des violations continues de l'espace aérien grec".