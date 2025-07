C’est ce qui ressort d'une allocution prononcée par Biden sur les changements climatiques dans l'État américain du Massachusetts.

Evoquant les impacts sur la santé des émissions de CO2 des raffineries de pétrole, près de la maison de son enfance, dans la ville de Claymont (Etat de Delaware), Biden a dit que « C'est pour cette raison que moi et de nombreuses personnes avec qui j'ai grandi sommes atteints d’un cancer ».

Il a ajouté : « Cela explique pourquoi l'Etat de Delaware enregistre les plus hauts taux de cancer dans le pays ».

Âgé de 79 ans, Biden est le président américain le plus âgé et son état de santé fait généralement l'objet d'un débat public. Malgré cela, Biden dit qu'il envisage de se présenter pour un second mandat en 2024.

Les sympathisants et ceux qui défendent le président américain disent qu'il souffre, depuis plusieurs années, de lapsus qui l’amènent à faire des déclarations imprécises et inexactes.