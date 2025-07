"Nous appelons les autorités irakiennes à ne pas faire de déclarations sous l'influence de l’organisation terroriste (PKK) et à coopérer pour démasquer les auteurs", a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce mercredi.

Le document souligne que la Turquie reste opposée à tous les types d'attaques visant les civils.

"La Turquie mène sa lutte contre le terrorisme conformément au droit international, avec la plus grande sensibilité à la protection des civils, des infrastructures civiles, des biens historiques et culturels et de l'environnement.

Il est considéré que de telles attaques, qui visent des civils innocents et dont on estime qu'elles sont organisées par l'organisation terroriste, visent la position juste et déterminée de notre pays dans la lutte contre le terrorisme. Ankara est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour révéler la vérité."

Le ministère turc des Affaires étrangères a également présenté ses condoléances aux proches des huit personnes qui, selon les rapports préliminaires, ont perdu la vie dans l'attaque perpétrée mercredi au bord d'un cours d'eau dans le district de Zakho à Duhok, ainsi qu'au "peuple ami et frère et au gouvernement d’Irak".

La diplomatie turque a également souhaité un prompt rétablissement aux 23 blessés, ajoutant que l’attaque a provoqué une "une profonde tristesse".