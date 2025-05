La Turquie a fermement condamné les dernières frappes aériennes d’Israël sur Gaza, qui ont causé la mort de centaines de Palestiniens, qualifiant ces attaques de prolongement de la “politique génocidaire” de Tel-Aviv.

Dans un communiqué publié ce mardi, le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que cette escalade marquait une nouvelle phase de brutalité du gouvernement Netanyahu.

“Israël défie l’humanité en violant le droit international et les valeurs universelles de la manière la plus grave”, indique le communiqué.

Le ministère a également averti que les actions d’Israël menacent la stabilité régionale à un moment où des efforts internationaux sont déployés pour rétablir la paix. “Il est inacceptable qu'Israël entraîne une nouvelle spirale de violence”, a-t-il souligné.

Ankara a exhorté la communauté internationale à adopter une position ferme contre l'agression israélienne, insistant sur la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et durable, ainsi que sur l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire vers Gaza.

“La Turquie réitère son soutien indéfectible à la juste cause du peuple palestinien et réaffirme son engagement à contribuer aux efforts visant à garantir la paix et la stabilité dans la région”, conclut le communiqué.