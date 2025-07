L’international sénégalais Sadio Mané a été désigné, jeudi, meilleur joueur africain de l’année à l’occasion de la cérémonie des CAF Awards organisés à Rabat, au Maroc.

Une deuxième consécration pour le nouveau joueur du Bayern Munich (Allemagne) qui avait été sacré lors de la dernière édition en 2020.

“Je suis très ému je n’ai même pas les mots, je le dédie à la jeunesse de mon pays”, a dit Mané, 2ème Sénégalais à remporter ce trophée après El Hadj Diouf (2001 et 2022)

L’égyptien Mohamed Salah de Liverpool et le gardien de but Edouard Mendy (Chelsea- Sénégal) complètent le tableau.

L’ancien de Liverpool, club avec lequel il a inscrit 23 buts pour la saison 2021-2022, a décroché en février la toute première coupe d’Afrique des nations pour son pays et s’est aussi montré décisif lors du match qualificatif à la coupe du monde face à l’Egypte.

En plus du titre de meilleur joueur, les Lions de la Téranga se sont adjugés les distinctions de la meilleure équipe nationale (hommes), du meilleur entraîneur (Alioiiiu CIssé), du meilleur jeune joueur (hommes) en la personne de Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) et de l'auteur du plus beau but de l’année (Pape Ousmane Sakho – Simba Fc).

Le prix du meilleur club africain est revenu au Widac Ac de Casablanca vainqueur de la Ligue des champions africaine 2022. Le portier de Al Ahly et international égyptien Mohamed Shenawy a été désigné meilleur joueur interclub.

Les dames ont été à l’honneur avec les consécrations de la nigériane Asisat Oshoala (meilleure joueuse de l’année), de la ghanéenne Evelyn Badu joueuse interclubs de l’année et de la sud-africaine Desiree Ellis qui a été désignée meilleure entraîneur pour les équipes féminines.