Selon un communiqué publié par le Kremlin, le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ont eu un entretien téléphonique.

Le communiqué indique que “les deux parties ont discuté de la situation sur le marché mondial du pétrole et des questions liées à la coopération bilatérale”.

Les deux dirigeants ont salué le niveau des relations amicales entre la Russie et l'Arabie saoudite. Ils ont, en outre, mis l'accent sur le développement des relations commerciales et économiques mutuellement bénéfiques.

Le communiqué ajoute que Poutine et Ben Salmane ont souligné l'importance de renforcer la coordination dans le cadre de l’OPEP+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole), et indiqué que les pays membres de l’organisation intergouvernementale continuaient de remplir leurs obligations pour maintenir l'équilibre sur le marché international du pétrole.

Le président russe et le prince héritier saoudien ont aussi échangé sur la situation en Syrie, et évoqué la réunion trilatérale entre la Russie, la Turquie et l’Iran, tenue mardi dans la capitale iranienne, Téhéran.