Selon le communiqué, des attaques complexes et simultanées ont été perpétrées dans les localités de Douentza, Koro, Thy (Sévaré), Bapho, Ségou et Kolokani.

Le colonel Souleymane Dembelé, directeur de l'Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa) a porté à la connaissance de l'opinion nationale que “les Forces armées maliennes (FAMa) ont contenu et maîtrisé les tentatives désespérées et coordonnées des terroristes de la Katiba Macina, caractérisées par des attaques complexes et simultanées, tôt ce matin (jeudi), dans les localités de Douentza, Koro, Thy (Sévaré), Bapho, Ségou et Kolokani”.

“Aux environs de 6h30 à Douentza, une attaque au véhicule piégé, suivie de tirs dirigés contre le Poste de commandement du Groupement Tactique Interarmées ''Dèbo'' stationné dans ladite localité”, a déclaré la même source, soulignant qu'au cours de cette attaque un militaire a été tué, 15 autres blessés et 3 “terroristes” neutralisés.

L'état-major général des armées a affirmé qu'”à Koro aux environs de 5h15, un véhicule bourré d'explosifs, destiné contre les FAMa de la localité, a explosé avec ses occupants à environ 1 km sans faire de victimes ni de dégâts matériels auprès de la population ou des FAMa”.

Le colonel Dembelé a ajouté que “les renseignements recueillis sur le véhicule et la plaque d'immatriculation étrangère sont en cours d'exploitation”.

Selon le communiqué consulté par l'Agence Anadolu, “à Mopti, un véhicule Toyota de couleur blanche double cabine, bourré d'explosifs et destiné contre les FAMa a été retrouvé embouché à 30 mètres environs de la RN-16 et à 500 mètres du poste de contrôle de Thy, non loin de la ville de Sévaré”.

“A Bapho, 3 tirs d'obus ont visé l'emprise militaire sans faire de victime ni de dégâts matériels. À Ségou, 2 obus ont visé le camp militaire sans faire de dégâts matériels”, poursuit la même source.

En outre, l'armée malienne indique qu'”à Kolokani, aux environs de 5h30, des attaques complexes et simultanées ont visé le détachement de la Force antiterroriste et de la brigade de la Gendarmerie avec un bilan, côté FAMa, de 2 morts, 3 blessés et nombreux véhicules particuliers incendiés”.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d'attaques terroristes, notamment dans le nord et le centre du pays.