La Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul en Turquie pour reprendre les exportations de céréales via la mer Noire.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le ministre ukrainien des Infrastructures Oleksandr Kubrakov ont signé vendredi des accords séparés avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le ministre turc de la Défense Hulusi Akar, au palais de Dolmabahçe à Istanbul.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan.

"Nous allons entreprendre une étape très importante pour prévenir la menace de la faim qui touche des milliards de personnes", a déclaré le président Erdogan, avant la signature l'accord historique sur les céréales.

"Cela nous rend très fiers de contribuer à résoudre cette crise alimentaire", a ajouté Erdogan.

Erdogan a indiqué que l'accord empêchera non seulement des milliards de personnes de faire face à la famine, mais réduira également l'inflation alimentaire mondiale.

Il a déclaré que la mise en œuvre de l'accord sur les céréales sera effectuée par un centre de coordination conjoint à Istanbul.

"Aujourd'hui, il y a un phare dans la mer Noire pour apporter des secours à de nombreux pays", a declare Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’ONU.

Il a ajouté que cette initiative doit être pleinement mise en œuvre et qu'il a fallu d'immenses efforts et des semaines de travail de toutes parts pour parvenir à cet accord.

Antonio Guterres a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l'accord.

"A nos hôtes et au président Erdogan et au gouvernement de la Turquie, votre facilitation et votre persévérance ont été essentielles à chaque étape du processus", a-t-il déclaré.

L'accord conclu avec la Russie va permettre le flux de céréales en provenance d'Ukraine, où quelque 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées.

Atténuation de la crise alimentaire mondiale

La Turquie et l'ONU ont travaillé sur un plan qui permettrait à l'Ukraine d'exporter des millions de stocks de céréales bloqués dans les ports ukrainiens de la mer Noire en raison du conflit, une décision qui pourrait atténuer une crise alimentaire mondiale.

La semaine dernière, les parties se sont rencontrées à Istanbul, parvenant à un accord provisoire sur le plan. Il prévoit des contrôles conjoints des navires à leur départ et à leur arrivée dans les ports de la mer Noire et un mécanisme pour assurer la sécurité des routes de transfert, ont déclaré des responsables turcs.

Un centre de coordination pour l'expédition des exportations serait établi à Istanbul et comprendrait des responsables onusiens, turcs, russes et ukrainiens.