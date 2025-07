Six nouveaux accords de coopération bilatérale ont été signés, vendredi, à Pretoria, entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, à l’occasion de la visite d’Etat qu’effectue le président ivoirien Alassane Ouattara, en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet 2022.

Les accords portent notamment, sur le développement social et l'inclusion sociale, la coopération économique et les transports, a rapporté la présidence ivoirienne dans un communiqué.

Ces accords viennent s'ajouter à neuf précédents accords signés en décembre 2021 à Abidjan, lors de la visite d'État du président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Les accords portaient sur la coopération dans les secteurs de la défense, de l'agriculture, des services aériens, de la promotion de la jeunesse, des technologies de l’information et des communications, ainsi que dans les domaines des énergies, des mines, de la géologie et des hydrocarbures, de l’emploi, de l’autonomisation des femmes et de promotion de l’égalité des genres. Les deux parties se sont engagées à garantir des consultations politiques régulières.

Avant la signature des accords ce vendredi, le président Alassane Ouattara s'est entretenu, au Palais de la présidence de la République, à Pretoria, avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Les deux dirigeants ont discuté du renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et l'Afrique du Sud ainsi que des questions régionales et internationales.

Les deux chefs d'État se sont réjouis de leur parfaite convergence de vues sur plusieurs sujets d'intérêt commun, et de la coopération exemplaire entre la Côte d’Ivoire et l'Afrique du Sud, matérialisée par la signature des accords.

A noter que le commerce bilatéral entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire se situait à 2 milliards de rands en 2021.