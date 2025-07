A Chicago, le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre a lâché 5,86% à 7,5900 dollars revenant à son prix d'avant l’offensive de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Sur Euronext, principale place boursière de la zone euro, le blé tendre a conclu à 325,75 euros la tonne pour livraison en septembre, dégringolant de 6,41%.

Le maïs, dont l'Ukraine est aussi productrice, a glissé dans la foulée de 1,99% à 5,6425 dollars le boisseau pour livraison le même mois.

L'Ukraine et la Russie ont signé à Istanbul vendredi, avec la Turquie et l'ONU, un accord qui va établir des "couloirs sécurisés" permettant la circulation des navires marchands en mer Noire. Les marchés espèrent qu'il soulagera les pays dépendants des marchés russe et ukrainien, qui représentent 30% du commerce mondial du blé à eux deux.