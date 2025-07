Une convention-cadre a été signée vendredi par plusieurs ministres et responsables locaux pour mettre en œuvre des mesures urgentes en faveur des victimes des récents feux de forêts et réduire leur impact sur l'activité agricole et l'environnement.

Une personne a péri et plus de 10.500 hectares, principalement de massifs forestiers, ont été ravagés par les flammes du 13 au 18 juillet dans six provinces septentrionales (Larache, Ouezzane, Tétouan, Chefchaouen, Taza et Al Hoceima).

L'enveloppe de 290 millions de dirhams (28,8 millions d'euros) doit servir à reconstruire les habitations détruites et à aider les éleveurs de bétail et les apiculteurs dans les zones touchées, selon les services du chef du gouvernement.

Elle doit également financer des opérations de reforestation, sur quelque 9330 hectares, et la remise en valeur des arbres fruitiers touchés, précise le communiqué.

A titre de comparaison, 2.782 hectares de forêt avaient été détruits par 285 incendies de janvier à septembre 2021, en particulier dans la région montagneuse du Rif (nord).