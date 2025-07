La Turquie, sous la direction du président Erdoğan, a montré une fois de plus l'importance d'une diplomatie persistante pour relever les défis auxquels la communauté internationale est confrontée, a noté M. Altun, sur son compte Twitter sur l’accord signé entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et les Nations Unies (ONU) pour l'exportation de céréales ukrainiennes à travers la mer Noire.

Altun a expliqué que cet accord atténuera la crise alimentaire mondiale en autorisant les exportations de céréales indispensables.

"Comme l'a déclaré le président Erdoğan, cet accord empêchera la famine et sauvera des vies partout dans le monde", a-t-il relevé.

Altun a précisé qu'ils ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités ukrainienne et russe, ainsi qu'avec l'ONU, pour négocier cet accord, ce qui démontre leur engagement à résoudre les problèmes mondiaux par la diplomatie.

"La Turquie s'est longtemps distinguée comme un acteur important sur la scène internationale grâce au leadership de notre président. Nous continuons à travailler pour résoudre les problèmes régionaux et mondiaux existants tels que la sécurité alimentaire, la migration, la crise énergétique et les conflits régionaux" a poursuivi M. Altun.

Il a également rappelé les initiatives diplomatiques entreprises par la Turquie depuis le début de la guerre russo-ukrainienne.

"Nous avons déjà réussi à réunir les deux parties pour des pourparlers de cessez-le-feu. Nous avons noté de grands progrès dans les exportations de céréales aujourd'hui. Alors que le monde traverse une période de turbulences, nous avons besoin d'un leadership fort et d’une détermination pour trouver des solutions comme celles présentées toujours par le président Erdoğan. Nous appelons la communauté internationale à déployer tout effort pour trouver des solutions diplomatiques aux problèmes communs" a-t-il indiqué.

Soulignant que la Turquie brille comme une lumière de paix et de stabilité dans une région instable pleine de conflits et de crises, "Quelle que soit l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, notre confiance au dialogue et à la diplomatie a toujours été forte. La Turquie n’hésitera jamais à établir des liens avec des acteurs qui serviront la stabilité et la paix”, a-t-il déclaré.

“L'accord a démontré que la communauté internationale peut travailler avec nous pour relever les innombrables défis colossaux auxquels l'humanité est confrontée. Pendant que le monde se remet d'une pandémie et que notre région est occupée par de multiples conflits, il est primordial que les dirigeants mondiaux passent à l’action. Si nous voulons un avenir meilleur, un leadership courageux comme celui dont notre président Erdogan a fait preuve, doit également se manifester ailleurs", a conclu M. Altun.