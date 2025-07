"L'ennemi a attaqué le port de commerce maritime d'Odessa avec des missiles de croisière Kalibr; deux missiles ont été abattus par les forces de défense anti-aérienne; deux ont touché l'infrastructure du port", a déclaré le commandement opérationnel Sud de l'armée ukrainienne sur Telegram.

"Il a fallu moins de 24 heures à la Fédération de Russie pour remettre en cause, avec des attaques de missiles sur le territoire du port d'Odessa, les accords et les promesses qu'elle a faites à l'ONU et la Turquie dans le document signé hier à Istanbul", a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Oleg Nikolenko.

Il a affirmé que Moscou assumerait "l'entière responsabilité" de l'échec de l'accord. "Si l'accord conclu n'est pas respecté, la Russie assumera l'entière responsabilité de l'aggravation de la crise alimentaire mondiale", a prévenu le porte-parole.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a appelé les Nations unies et la Turquie, qui ont parrainé l'accord conclu vendredi, à faire en sorte que la Russie respecte ses engagements concernant la sécurité des couloirs maritimes prévus en mer Noire pour les exportations de céréales.

L’ONU condamne l’attaque

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a déclaré qu’il "condamnait sans équivoque" les attaques de missiles samedi contre le port ukrainien d’Odessa, crucial pour la mise en œuvre de l'accord signé la veille sur la reprise des exportations des céréales bloquées par la guerre.

"Le secrétaire général condamne sans équivoque les frappes signalées aujourd’hui dans le port ukrainien d’Odessa", a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que "la mise en œuvre intégrale (de l’accord) par la Fédération de Russie, l’Ukraine et la Turquie est impérative".