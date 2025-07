Erdogan s'est exprimé samedi lors de l'inauguration de l'usine d'électroménager Ferre à Kayseri, dans le sud de la Turquie.

Erdogan a assuré que le monde fait face actuellement à l'une des pires turbulences économiques, déclenchée par la pandémie de Covid-19 puis accentuée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

"Au 1er semestre, nous avons dépassé les 126 milliards de dollars d'exportations et nous atteindrons un montant proche des 300 milliards de dollars d'ici la fin de l'année", a dit le chef de l'Etat turc, faisant état d’une économie qui tend à battre un nouveau record des exportations malgré les dites turbulences.

Le leader turc a notamment rappelé que chiffres montrent que le tourisme va battre des record en 2022 avant d'ajouter:

"Aujourd'hui, tous les pays développés, de l'Amérique à l'Allemagne, sont aux prises avec l'inflation ainsi que des problèmes dans les secteurs de la santé, l'énergie, l'alimentation et l'emploi. Les taux d'inflation dans presque tous ces pays ont atteint leurs plus hauts niveaux au cours des 40 à 50 dernières années. Pour la première fois, ceux qui exploitaient le reste du monde pour son propre bien-être et sécurité, ont commencé à faire face aux réalités de la vie et de l'économie", a-t-il notamment martelé.

Sur la situation en Ukraine, Erdogan a insisté sur le rôle de médiateur joué par la Turquie, notamment en ce qui concerne les céréales bloquées dans les ports ukrainiens en raison de la guerre.

"Nous sommes résolument déterminés à poursuivre nos efforts diplomatiques jusqu'à ce que la paix soit établie entre la Russie et l'Ukraine", a-t-il affirmé.