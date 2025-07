Cette qualification vise à faciliter une réaction internationale coordonnée, son financement et une collaboration internationale sur le partage des vaccins et des traitements.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué devant des journalistes avoir tranché sur la question de décréter ou non l'épidémie de variole du singe comme une urgence sanitaire mondiale.

Neuf membres du comité d'experts qui s'est réuni jeudi étaient contre cette qualification, et six en faveur, a-t-il précisé au cours d'un point de presse à Genève.

"Bien que je déclare une urgence de santé publique de préoccupation internationale, pour le moment il s'agit d'une épidémie qui concerne des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, principalement ceux ayant de multiples partenaires sexuels", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

S'il a pour habitude de suivre les recommandations des experts de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus aurait décidé de se prononcer en faveur du plus haut niveau d'alerte par inquiétude à l'égard de la rapide multiplication des cas et du manque de stock de vaccins et traitements, ont dit deux sources à Reuters.

Pour l'heure, depuis le début de l'année, plus de 16.000 cas de variole du singe ont été signalés dans plus de 75 pays. L'épidémie a causé cinq morts en Afrique.