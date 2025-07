Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu a eu, dimanche, un entretien téléphonique avec son homologue finlandais, Pekka Haavisto.

Selon des informations de la Diplomatie turque, les deux ministres ont discuté des derniers développements en Ukraine, des efforts de médiation et de la mise en œuvre du mémorandum trilatéral.

La Finlande et la Suède ont signé en mai à Madrid, en marge du Sommet de l'Alliance du traité de l'Atlantique nord (OTAN), un mémorandum trilatéral avec la Turquie, s'engageant à répondre aux préoccupations d'Ankara concernant leur position à l'égard des groupes terroristes PKK et FETO, en vue de faciliter l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.

L'accord a ouvert la voie à l'Alliance pour inviter officiellement la Finlande et la Suède à rejoindre ses rangs.