Le chef de l'État turc a publié, dimanche, un message vidéo à l'occasion du 99e anniversaire de la signature du Traité de paix de Lausanne.

Il a noté que le Traité de paix de Lausanne est l'un des documents fondateurs de la République de Turquie.

"Avec le Traité de paix de Lausanne, nos frontières terrestres ont été tracées, les capitulations ont été abolies, les droits de la minorité turque en Grèce ont été garantis et le statut non militaire des îles grecques proches de nos côtes a été confirmé", a dit le président turc.

Il a souligné que la Turquie a suivi méticuleusement la mise en œuvre du Traité de paix de Lausanne au cours des 99 années qui ont suivi sa signature.

"Cependant, récemment, les conditions stipulées dans le traité, notamment les droits de la minorité turque, sont ignorées ou délibérément réduites, en particulier par la Grèce, a-t-il ajouté. Cette situation, qui est incompatible avec les relations de bon voisinage et le principe de loyauté au traité, ne peut être acceptée par notre pays. Notre pays est déterminé à faire tous les efforts possibles pour établir une paix et une tranquillité durables dans la région et pour protéger les droits de notre chère nation."

Erdogan a souligné que la Turquie renforce sa position active dans les questions régionales et mondiales en faisant un pas ferme vers 2023, le 100e anniversaire du Traité de paix de Lausanne et la fondation de la République de Turquie.