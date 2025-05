La fusillade a eu lieu vers 21h. Un homme s’est approché d’un groupe de quatre personnes et a ouvert le feu. Deux membres du personnel de l'ambassade israélienne aux États-Unis ont été tués, ont annoncé les autorités américaines.

Les victimes, un homme et une femme, dont l'identité n'a pas encore été révélée, ont été abattues à bout portant alors qu'elles sortaient d'un événement organisé au musée situé à proximité de plusieurs institutions gouvernementales.

Le représentant permanent d'Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, a condamné l'attaque, la qualifiant d’’’acte dévoyé de terrorisme antisémite. « S’attaquer à des diplomates et à la communauté juive, c'est franchir une ligne rouge”, a-t-il déclaré.

La porte-parole de l'ambassade d'Israël, Tal Naim Cohen, a indiqué dans un communiqué avoir pleinement confiance dans les forces de l’ordre américaines «pour appréhender le tireur et protéger les représentants d'Israël et les communautés juives à travers les États-Unis’’, a-t-elle déclaré.

Gaza: un ancien diplomate israélien dénonce la posture d'Israël et des Etats-Unis à l’ONU “Une minute de silence pour les enfants Bibas serait appropriée, tout comme une minute de silence pour chacun des 18 000 enfants palestiniens tués dans la dévastation israélienne de Gaza. Ce silence durerait plus de 300 heures”, a lancé Daniel Levy. 🔗

Un suspect arrêté

La police locale a confirmé qu'une personne, soupçonnée d'être l'auteur des coups de feu, était entrée dans le bâtiment après la fusillade, et avait été arrêtée. ‘’Avant la fusillade, le suspect a été observé en train de faire des allées et venues à l'extérieur du musée. Il a approché un groupe de quatre personnes, sorti une arme de poing et ouvert le feu’’, a rapporté la cheffe de la police de Washington, Pamela Smith, à la presse.

Et d’ajouter : ‘’Nous pensons que la fusillade a été commise par un seul suspect qui est maintenant en garde à vue’’. Selon la même source, le suspect interpellé avait crié ‘’Free, free Palestine’’.

L'assaillant présumé est âgé de 30 ans et originaire de Chicago, dans le nord des États-Unis.

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a qualifié l'attaque d’’'acte terroriste horrible’’. Le président américain s’est rapidement exprimé à ce sujet. ‘’Ces horribles meurtres (...), évidemment motivés par l'antisémitisme, doivent cesser, MAINTENANT !’’, a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. ‘’La haine et le radicalisme n'ont pas leur place aux Etats-Unis’’, a-t-il ajouté.