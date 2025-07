Les départements des pompiers ont décrété, dimanche, l’état d'incident majeur à Londres et dans le comté voisin du Surrey, après le déclenchement de plusieurs feux de forêt.

À Londres, trois zones ont été touchées : Greenwich, Enfield et Hillingdon. Au total, 33 camions de pompiers, 235 sapeurs-pompiers et un bateau de lutte contre les incendies ont participé aux opérations de maîtrise des feux de forêt qui ont touché un total de 28 hectares de terrain.

Dans le comté de Kent, au sud de la capitale, l'état d’incident majeur a été décrété à Hankley Common après qu'un vaste incendie se soit propagé. Le brasier a également dégagé de gros nuages de fumée dans les zones habitées de la région, menaçant de nuire à ses habitants.

"La London Fire Brigade s'occupe d'un certain nombre d'incendies liés aux conditions météorologiques dans la capitale. Nous nous attaquons à des incidents importants à #Enfield, #Hayes et #Thamesmead. Entre minuit et 17 heures, nous avons traité plus d'incidents qu'au cours d'une période normale de 24 heures", a déclaré la brigade sur Twitter.

Le département des pompiers et des secours du Surrey a publié une déclaration similaire sur son compte Twitter.

"Nous avons décrété l’état d’incident majeur à Hankley Common en raison d'un important incendie en plein air. Nous avons plusieurs camions de pompiers sur place. Il y a beaucoup de fumée, donc veuillez éviter la zone, les fenêtres et les portes doivent être fermées si vous êtes à proximité et les animaux domestiques gardés à l'intérieur. Plus d'informations à suivre", explique le communiqué.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des nuages de fumée s'élevant au-dessus des zones touchées à Londres et dans le Kent, et de nombreuses personnes dans les zones environnantes auraient été en mesure de constater la fumée. La brigade des pompiers du Surrey a demandé aux gens de ne plus composer le numéro d'urgence 999 après qu'un grand nombre d'appels ont été passés en rapport avec l'incendie.

La brigade des pompiers de Londres et celle du Surrey ont toutefois maîtrisé les flammes, mais resteront sur place par prudence. Les températures élevées ont entraîné l'assèchement de la végétation, ce qui la rend vulnérable aux feux de forêt. Les fortes rafales de vent contribuent également à alimenter les feux et à favoriser leur propagation.

La semaine dernière, un certain nombre de feux de forêt se sont déclarés au Royaume-Uni après que les températures ont atteint un record de 40,3 °C. Ces incendies ont endommagé de vastes étendues de terre, alors que des biens, des maisons et des entreprises ont été réduits en cendres.