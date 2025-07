La nouvelle présidente indienne, Draupadi Murmu, a prêté serment lundi au Parlement, en tant que première femme présidente du pays issue de la communauté tribale marginalisée, après avoir été élue la semaine dernière par 64% des membres du Parlement et des assemblées d'État, selon le site local "Times of India".

Murmu a obtenu le solide soutien du parti au pouvoir de Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP) et de ses alliés au Parlement et dans les conseils d'État, pour devenir la 15ème présidente du pays, succédant ainsi à Ram Nath Kovind, le deuxième président du pays issu de la communauté des dalits, au plus bas dans le système des castes, appelés aussi les intouchables.

Murmu est la deuxième femme présidente de l’Inde après Pratibha Patil, qui a exercé cette fonction pendant cinq ans à partir de 2007.