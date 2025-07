Le navire de forage turc "Abdulhamid Han" va quitter la ville portuaire de Mersin pour commencer à explorer les hydrocarbures en mer Méditerranée.

L'annonce a été faite mardi par le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez.

"Nous enverrons ce navire depuis Mersin pour sa première mission le 9 août prochain", a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée.

Plus tôt ce mois, Fatih Donmez s'était rendu à Mersin, où le navire était amarré. Il avait indiqué que le navire faisait partie des cinq navires de septième génération au monde.

Il rejoindra une flotte de trois navires pour l'exploration des hydrocarbures.

Le pays a entrepris des activités de forage dans ses eaux au cours des quatre dernières années.

"Abdulhamid Han" est le quatrième navire de forage de la Turquie, baptisé du nom de l'un des sultans de l'Empire ottoman.

Le navire mesure 238 mètres de long et 42 mètres de large et pèse 68 000 tonnes brut. Sa profondeur de forage maximale est de 12 200m. Il a une hauteur de tour de 104m et une capacité d'équipage de 200 personnes.