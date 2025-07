Le ministère turc des Affaires étrangères a fermement condamné l'attaque contre son consulat dans la ville irakienne de Mossoul.

"Nous condamnons fermement l'attaque (...) et nous souhaitons que les responsables soient traduits en justice dans les plus brefs délais. Nous appelons les autorités irakiennes à assumer leurs responsabilités dans la protection des représentations diplomatiques et consulaires" a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le communiqué rappelle que l'attaque a été perpétrée alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni à la demande de l'Irak, sur l'attaque commise le 20 juillet à Duhok, et que la Turquie était accusée de manière injuste.

Le ministère turc des Affaires étrangères a en outre renouvelé son appel aux autorités irakiennes pour qu'elles se concentrent sur la lutte contre le terrorisme et mettent fin à la présence terroriste sur son territoire, qui constitue une menace pour les pays voisins et les missions diplomatiques.