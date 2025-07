Un autre terroriste du groupe PKK s'est rendu aux forces de sécurité turques, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Le terroriste a rejoint le PKK cette année et opérait en Syrie. Il s'est rendu après des efforts de persuasion de la police et de la gendarmerie turques, indique le communiqué.

Cela porte à 62 le nombre de terroristes qui se sont rendus grâce à la méthode de la persuasion depuis le début de cette année, précise le communiqué.

En Turquie, les personnes liées à des groupes terroristes qui se livrent aux autorités, peuvent bénéficier d'une réduction de peine en vertu d'une loi sur le repentir.

Selon des responsables turcs, ces dernières années, le groupe terroriste PKK, affaibli et démoralisé par les opérations réussies des forces de sécurité turques, a perdu plusieurs de ses membres et n'a pas réussi à en attirer de nouveaux.

Pendant sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - s'est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.