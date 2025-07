Le ministère turc de l'Intérieur a annoncé jeudi la neutralisation de trois terroristes du PKK dans le sud-est du pays.

Selon un communiqué rendu public par le ministère, les équipes ont repéré mercredi à l'aide d'un drone, trois membres de l'organisation terroriste près du village Gunyurdu à Nusaybin, district de la province de Mardin.

Une opération a été effectuée pour neutraliser les trois terroristes.

Le ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu, a précisé dans un tweet que les trois terroristes s'étaient infiltrés en Turquie depuis la Syrie.

L’organisation terroriste PKK, qui mène une campagne terroriste depuis plus de trente ans contre la Turquie, est responsable de la mort d’environ 40 mille personnes, dont un grand nombre de femmes, d'enfants et de nourrissons. Le PKK est classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.