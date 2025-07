Lors d’une conférence de presse conjointe tenue jeudi à Riga, avec son homologue letton, Artis Pabriks, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré que son pays espère que la Finlande et la Suède rempliront leurs engagements envers la Turquie conformément au protocole d'accord conclu lors du sommet de l’organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) à Madrid.

Akar a également rappelé que le protocole d'accord tripartite mentionné n'est pas la fin de tout, mais c'est un bon début, ajoutant : "Nous attendons avec impatience qu'ils remplissent leurs obligations envers la Turquie".

Par ailleurs, le ministre turc a confirmé qu’il a eu une réunion sincère et constructive avec son homologue letton, au cours de laquelle ils ont eu des échanges des vues sur un certain nombre de questions bilatérales et régionales, notamment la contribution de la Lettonie et de la Turquie à la sécurité euro-atlantique et l'OTAN.

Il a salué les relations d'amitié et d'alliance entre la Turquie et la Lettonie, ajoutant : "Nous avons réaffirmé notre soutien à l'indépendance et à la souveraineté de l'Ukraine, et nous nous efforçons de déclarer un cessez-le feu urgent, de réduire l'escalade et d'assurer l'acheminement des aides humanitaires".

Il a souligné qu'il avait informé son homologue letton du centre de coordination conjoint établi à Istanbul, dans le cadre de l'accord entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et les Nations Unies sur l'expédition de céréales ukrainiennes.

De son côté, Pabrix a également indiqué l'importance de développer la coopération entre son pays et la Turquie dans le domaine de l’industrie de la défense.

Enfin, il a rappelé le rôle important que la Turquie a joué au niveau diplomatique pendant la guerre Ukraine-Russie.