Dans un communiqué qu’elle a partagé jeudi, avant le début de sa tournée en Grèce et en Turquie, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a décrit la Turquie comme un partenaire indispensable.

Baerbock a ajouté que la coopération entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et l'Union européenne a récemment atteint un niveau sans précédent.

Elle a également expliqué que sa visite en Turquie et en Grèce intervient à ce moment pour la raison mentionnée.

Concernant sa visite à Ankara, la ministre allemande a déclaré qu'elle discuterait avec des responsables turcs de la question de la sécurité en Méditerranée.

La ministre allemande a en outre confirmé que son message sera "la nécessité de résoudre les différends par le dialogue et non par une escalade de la tension".

"La Turquie est un partenaire indispensable", a-t-elle expliqué, notant qu'il y a néanmoins des "différences partielles", sans donner plus de détails.

La ministre allemande a rappelé que la Turquie avait donné une lueur d'espoir à des millions de personnes grâce à sa médiation pour signer l'accord d'Istanbul en vue d’expédier des céréales depuis l'Ukraine, empêchant ainsi une crise alimentaire mondiale.

Le 22 juillet, sous les leaderships du président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, une cérémonie de signature du « Document sur l'initiative pour la sécurité du transport de céréales et de denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens » entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'ONU a eu lieu à Istanbul.

L'accord garantit la sécurisation des exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire (Europe de l'Est) vers le monde.