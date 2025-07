Le ministre géorgien des Affaires étrangères, Ilya Darchiashvili, a déclaré jeudi que le soutien de la Turquie à son pays était une priorité importante de sa politique étrangère, lors d’une conférence de presse tenue avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, à Istanbul, en marge de sa visite en Turquie.

Darchiashvili a affirmé qu'il effectuait sa première visite officielle en Turquie en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, et qu'il a discuté, avec Cavusoglu, des questions bilatérales et régionales.

Le chef de la Diplomatie géorgienne a également rappelé que l'année 2021 marquait le 30ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Turquie et la Géorgie, et que cette date est une source de satisfaction et de fierté.

Le ministre géorgien a en outre confirmé que les deux pays ont montré à plusieurs reprises qu'ils sont des partenaires sûrs et de bons voisins l'un pour l'autre.

Il a précisé qu’il a eu des entretiens avec son homologue turc sur les relations sociales, économiques et commerciales, les projets de transport et d'énergie, et sur la sécurité régionale.

Darchiashvili a souligné l'importance du soutien continu de la Turquie à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la Géorgie, et a expliqué que ce soutien est "important pour nos priorités en matière de politique étrangère".

Enfin, concernant les relations commerciales, Darchiashvili a révélé que les deux pays visaient à atteindre un volume d'échange commercial de 3 milliards de dollars.