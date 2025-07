Le directeur de la Communication de la Présidence turque Fahrettin Altun a mis en exergue la capacité de la Turquie à contribuer de manière efficace aux efforts visant à trouver une issue à la crise en Ukraine.

“La Turquie est un pays qui peut parler à la fois à la Russie et à l’Ukraine, et qui jouit de la confiance des Ukrainiens et des Russes pendant la guerre”, a-t-il déclaré dans un entretien accordé au journal espagnol El Mundo.

“Désormais la Turquie, sous le leadership de notre président, ne se contente plus d’observer de loin les événements qui se déroulent sur le plan international”, a souligné M. Altun, ajoutant qu’Ankara ne se contente plus de “jouer le rôle qu’on lui a assigné”.

S’adressant à l’ensemble de la communauté internationale, Fahrettin Altun a notamment appelé les alliés de la Turquie au sein de l’OTAN à soutenir ses efforts diplomatiques.

Eu égard à l’accord concernant l’exportation des céréales ukrainiennes signé à Istanbul, le directeur de la Communication présidentielle a expliqué que “si la Turquie a remporté ce succès diplomatique, c’est avant tout en tant que pays membre de l’OTAN. En d’autres termes, le succès de la Turquie est à inscrire au crédit de l’OTAN”.

“Grâce à l’accord signé à Istanbul, une crise alimentaire mondiale a été évitée”, s’est félicité Fahrettin Altun.

L’accord concernant la reprise des exportations des céréales ukrainiennes a été signé à Istanbul le 22 juillet dernier par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et les Nations-Unies.

L’accord a été obtenu grâce aux efforts diplomatiques de la Turquie, dans le but de surmonter la crise céréalière mondiale provoquée par l’offensive russe en Ukraine.

Les efforts diplomatiques de la Turquie avaient été salués unanimement au niveau international, notamment par la Maison blanche, la Russie, l’Ukraine, l’Onu et l’Union Européenne.