Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a appelé les autorités allemandes à faire preuve de vigilance face à la propagande de la Grèce et du secteur chypriote grec.

Le chef de la diplomatie turque et son homologue allemande, Annalena Baerbock, en visite officielle à Ankara, ont tenu, vendredi, une conférence de presse conjointe à l’issue de leur entretien.

Après avoir évoqué le bon niveau des relations bilatérales, les deux ministres ont répondu aux questions des journalistes.

Mevlut Cavusoglu a réagi de manière ferme à une déclaration de la ministre allemande sur le soutien de son pays à la Grèce.

"Vous avez dit que l’Allemagne prend parti pour la Grèce. Or, il n’est pas juste de prendre position pour une partie concernant les sujets de discordes, en se basant sur de la propagande", a-t-il critiqué.

Il a rappelé qu’Athènes ignore les accords internationaux pour militariser les îles en mer Égée, tout près des côtes turques.

"La Grèce viole les traités et militarise les îles. Si l'on doit s’en tenir au droit international, on ne doit pas défendre la Grèce pour l’unique raison qu'elle est membre de l'UE”, a-t-il dénoncé, avant d’ajouter " On ne vous demande pas de prendre parti pour nous, mais au moins d’être plus juste".

Cavusoglu a par ailleurs condamné la propagande de la Grèce et du secteur chypriote grec, rappelant notamment les agissements inacceptables des gardes-côtes grecs envers les réfugiés et les migrants.

"Il est inacceptable de crever les embarcations gonflables, de repousser de force les réfugiés, après les avoir déshabillés, et de les abandonner à la mort dans le froid. Nous espérons que des enquêtes sincères et sérieuses seront réalisées sur ces agissements", a-t-il dit.

M. Cavusoglu a également dénoncé les déclarations de son homologue allemande concernant les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans l’affaire Kavala.

"Concernant les décisions de la CEDH, vous ne parlez jamais de la Grèce, mais vous parlez de Kavala, parce que vous l'utilisez contre la Turquie", a-t-il avancé, soulignant le silence des autorités allemandes, et européennes, concernant les décisions de la Cour incriminant la Grèce.

Il a, ainsi, renouvelé sa critique sur le parti pris injuste et subjectif des Européens en faveur de la Grèce.

Au sujet de la lutte contre le terrorisme, le ministre turc a invité Berlin à faire preuve de plus de solidarité avec Ankara contre les activités des groupes terroristes sur le sol allemand.

"Je tiens à souligner qu'accueillir les organisations terroristes est contraire à l'esprit d'alliance", a-t-il déclaré, regrettant la passivité des autorités allemandes face aux actions des groupes terroristes PKK, YPG et FETO notamment.

Il a appelé les pays alliés à agir auprès de la Turquie face aux organisations terroristes telles que Daesh, plutôt que de se contenter de "comprendre nos préoccupations".

Mevlut Cavusoglu a rappelé que les ressortissants turcs vivant en Allemagne sont régulièrement la cible d’actes et attaques raciste et islamophobes. "Nous attendons que les mesures nécessaires à la sécurité des Turcs et des musulmans en Allemagne soient prises", a-t-il insisté.

De son côté, la ministre allemande a voulu souligner le travail décisif de la Turquie en faveur de la signature d’un accord pour le cheminement des céréales bloqués dans les ports ukrainiens.

"Le succès de votre gouvernement est une lueur d'espoir pour de très nombreuses personnes menacées de famine à travers le monde. Nous vous portons un grand respect", a-t-elle assuré.

Elle a également exprimé la nécessité de renforcer la coopération et la solidarité entre les deux pays membres de l’OTAN, "alors que la Turquie joue un rôle essentiel pour la sécurité en mer Noire".