Les Congolais sont attendus aux urnes ce dimanche pour renouveler l’Assemblée nationale et les conseils départementaux, lors du second tour des élections législatives et locales.

Au total 25 circonscriptions électorales sont concernées par le scrutin, dont le premier tour a eu lieu les 4 et 10 juillet dernier sur toute l’étendue du territoire national.Dans les 25 circonscriptions en ballotage, on dénombre 14 candidats du parti au pouvoir le PCT ( Parti congolais du travail). Ce parti du président congolais, Denis Sassou-Nguesso avait déjà remporté au terme du premier tour le 10 juillet dernier, 102 des 151 sièges de la chambre basse du Parlement. Selon le journal Live Info Congo, les bureaux ont été ouvert à 7 heures (heure locale) ce dimanche.

Le vote prendra fin à 18 heures selon les autorités électorales.« Après avoir vérifié leurs noms sur les listes, les électeurs sont passés, tour à tour, par l’isoloir avant d’introduire les bulletins et les listes des candidats de leur choix dans l’urne en présence des représentants des différents candidats très attentifs et vigilants », a souligné le journal congolais.

« Si dans certains centres comme Saint-Jean-Baptiste, les scrutins se déroulent timidement, ailleurs comme au collège Jean-Felix-Tchicaya, par contre, on a noté une affluence bien ordonnée et disciplinée. Cette affluence est due au fait qu’il y a eu plus d’inscrits dans ces arrondissements », selon la même source.

Mardi, les forces de défense et de sécurité ont voté par anticipation pour le deuxième tour des élections législatives de ce dimanche 31 juillet.

« Ce vote représente une simple formalité pour le Parti congolais du travail qui a raflé 102 des 151 sièges de l’assemblée dès le premier tour », a rapporté mercredi, le journal congolais Les Echos du Congo-Brazzaville. Le parti du président Denis Sassou-Nguesso a la mainmise sur la chambre basse du Parlement depuis 2002.