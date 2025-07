Le taux d'inflation annuelle de la zone euro a atteint 8,9 % en juillet 2022 contre 8,6 % en juin, selon une estimation publiée vendredi par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne (UE).

Il s'agit d'un record historique alors que l'inflation annuelle de la zone euro était de 2,2 % en juillet 2021.

Facteurs et composants de l'inflation

La guerre en Ukraine, les sanctions économiques de l'UE contre la Russie et les mesures russes de rétorsion de Moscou à l'encontre du bloc européen, ainsi que les difficultés d’approvisionnement avec la stratégie « Zéro-Covid » de la Chine, continuent d'affecter la hausse des prix dans la zone euro qui inclut 19 pays.

Eurostat indique que s'agissant des principales composantes de l'inflation dans la zone euro, l'énergie connaît le taux annuel le plus élevé en juillet (39,7 %, comparé à 42,0 % en juin), suivie de l'alimentation, alcool et tabac (9,8 %, comparé à 8,9 % en juin), des biens industriels hors énergie (4,5 %, contre 4,3 % en juin) et des services (3,7 %, contre 3,4 % en juin).

Une inflation à plus de 20 % dans les pays baltes

Dans la zone euro, les pays baltes, voisins de la Russie, sont ceux où les prix ont le plus grimpé en juillet 2021, avec 22,7 % pour l’Estonie, 21 % pour la Lettonie et 20,8 % pour la Lituanie, contre 4,9 %, 2,8 % et 4,3 % respectivement en juillet 2021.

Parmi les pays affichant un taux d'inflation annuel supérieur à 10 %, figurent la Slovaquie (12,8 %), la Slovénie (11,7 %), les Pays-Bas (11,6 %), la Grèce (11,5 %), l'Espagne (10,8 %) et la Belgique (10,4 %).

Ces pays sont suivis de l'Irlande (9,6 %), du Portugal (9,4 %), de l'Autriche (9,3 %), de l'Allemagne (8,5 %), de l'Italie (8,4 %) et de la Finlande (7,9 %).

Pour sa part, la France s’en sort assez bien avec 6,8 % selon l'estimation d'Eurostat, (6,1 % selon l’Insee), alors que Malte affiche le taux d'inflation annuel le plus bas de la zone euro, avec 6,5 %.