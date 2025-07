Les activités du Nouvel An musulman ont commencé dans la ville de Nabeul, à 50 kilomètres au sud-est de la capitale Tunis. A l'occasion de ces événements, des bonbons en forme de personnages de dessins animés, de héros de contes de fées, de poupées et de figurines d'animaux, sont offerts aux intéressés. Contrairement à d'autres régions du pays, cet événement, qui se tient uniquement à Nabeul, est plus populaire auprès des enfants.

Rafik Al-Kaiki, qui travaille dans le secteur de la confiserie à Nabeul depuis 40 ans, a témoigné auprès du correspondant de l'Agence Anadolu, à propos des célébrations du Nouvel An musulman dans la ville, mais aussi de son travail.

Confiseur depuis 40 ans

"Nous commençons à fabriquer les bonbons deux mois avant le Nouvel An", a affirmé Al-Kaiki avant d'ajouter qu'ils les préparaient en versant du sucre granulé fondu dans des moules.

"Je fais ce métier depuis 40 ans, avec l'aide des membres de la famille, nous fabriquons des bonbons de différentes formes et couleurs pour les événements du Nouvel An qui ont lieu chaque année", a déclaré le confiseur, qui travaille avec sa famille dans son atelier du quartier de Ribat.

"Tout d'abord, nous laissons bouillir le sucre cristallisé dans de grands chaudrons. Après qu'il a commencé à bouillir, nous ajoutons un peu de sel de citron. Lorsque notre mélange, qui continue à bouillir, atteint une certaine consistance, nous le retirons du feu. Ensuite, nous le versons dans des moules en plâtre lorsqu'il a atteint la bonne température pour prendre forme. Puis, on les colore avec des colorants alimentaires. Enfin, on les recouvre de plastique transparent et les noue avec des rubans de couleur afin de les protéger de la poussière", a-t-il expliqué.

"L'étape la plus importante de la production est de saisir la consistance du sucre après qu'il commence à bouillir dans le chaudron et de s'assurer qu'il prend forme pendant qu'il est encore chaud. J'ai appris ce travail saisonnier auprès de mon maître, feu Ali Mendila, qui a appris ce métier de son maître venu d'Italie. De cette façon, nous avons une relation maître-apprenti de génération en génération. Nous assurons la pérennité de ce métier", a poursuivi le confiseur en précisant qu’il travaillait avec son fils et son petit-fils.

"Chaque jouet peut se transformer en bonbon"

"Après être venu à Nabeul, mon maître Mendila a enseigné ce métier à de nombreuses personnes. Plus tard, ce commerce s'est développé et s'est transformé en un festival où se déroulaient des festivités et des concours. C'est pourquoi chaque année, à la veille du Nouvel An, de nombreux visiteurs viennent ici de différentes régions de notre pays. Ils assistent à nos festivités et goûtent nos sucreries", a-t-il annoncé en ajoutant qu'il est venu à Nabeul pour créer sa propre entreprise, après avoir travaillé auprès de son maître.

Au début, ils fabriquaient des confiseries sous forme de mariés et de poupées. Puis au fil du temps, ils ont décidé de modifier les formes de leurs sucreries.

Kaiki a déclaré qu'il a également apporté de nombreuses figurines sur le marché, et que c'est le premier à avoir préparé le personnage de dessin animé Pikachu sous forme de bonbons.

Arva, la fille de Kaiki, âgée de 27 ans, qui décore la confiserie, a également déclaré avoir appris le métier en passant du temps dans l'atelier depuis son enfance.

"Je suis dans ce métier depuis que je suis enfant, je travaille avec mon père pendant les périodes de Nouvel An depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Au début, j'ai commencé à décorer des bonbons en forme de jouets dans l'atelier où je venais souvent jouer. C'est ainsi que j'ai appris le métier petit à petit. Mon travail dans l'atelier consiste à décorer des bonbons avec des colorants alimentaires. J'aime faire ce travail, qui est devenu une tradition pour nous", a-t-elle affirmé.

Une tradition apportée par les immigrés siciliens à Nabeul

"Le couscous, qui comprend des œufs durs, des pois chiches et des noix, est servi en Tunisie le soir du Nouvel An. En plus du couscous à Nabeul, les célébrations du Nouvel An des immigrants de Sicile ont également touché les habitants de la région, voilà pourquoi cette tradition a survécu jusqu'à nos jours", a dit Al-Kaiki en expliquant que les immigrants de Sicile pendant la période coloniale ont porté cette tradition à Nabeul.

"Cette tradition, qui a commencé dans le centre de Nabeul, s'est maintenant propagée vers ses districts. Les bonbons figurines sont fabriqués dans presque tous les districts de la province. Les prix des bonbons jouets que nous préparons dans différentes tailles commencent à partir de 3 dinars (environ 1 dollar). Le plus cher est d'environ 30 dinars (environ 10 dollars). En général, les enfants préfèrent les petits bonbons, tandis que les adultes préfèrent les bonbons avec des formes différentes, en particulier celles des mariés. De plus, les couples de jeunes mariés ou les fiancés achètent également des bonbons avec cette forme pour leurs événements", a-t-il expliqué en concluant qu'environ 10 tonnes de sucre granulé sont utilisées pour les bonbons préparés dans le cadre des célébrations du Nouvel An.