Ankara et Kiev ont discuté, dimanche, des derniers développements des activités du centre conjoint de coordination d'Istanbul sur les préparatifs de l'expédition des céréales lors d'un entretien téléphonique entre le ministre turc de la Défense Hulusi Akar, son homologue ukrainien Oleksiy Reznikov et le ministre des Infrastructures Oleksandr Kobrakov.

Le communiqué indique que les ministres ont exprimé leur satisfaction quant à l'achèvement des travaux techniques, prévoyant de commencer les expéditions dès que possible après les préparatifs administratifs, et la coopération du personnel du Centre conjoint de coordination .

Le centre conjoint de coordination a été inauguré, mercredi à Istanbul pour assurer la sécurité de l'expédition des céréales depuis les ports ukrainiens.

Le 22 juillet, sous les auspices du président Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, une cérémonie de signature du « Document sur l'initiative pour la sécurité du transport de céréales et de denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens » entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'ONU a eu lieu à Istanbul.

L'accord garantit la sécurisation des exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire (Europe de l'Est) vers le reste du monde.