Météo France place ce dimanche cinq départements du sud du pays, en vigilance orange canicule en raison des fortes températures attendues dans les prochaines heures.

Sont concernés par cette alerte, le Gard, l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et les Pyrénées orientales.

Une dizaine d’autres départements est quant à elle placée en vigilance jaune mais la situation devrait évoluer rapidement.

Météo France assure qu’il s’agit d’un « épisode caniculaire dont l'intensité et la durée seront moindres que celles de l'épisode précédent ».

L’institution précise que dès « lundi, la chaleur se fera sentir dès le matin et dans l'après-midi, les températures atteindront 35 à 38 degrés sur les départements placés en vigilance orange avec des pointes à 39 degrés vers le Gard ».

Il est également annoncé que « cette forte chaleur va s'étendre mardi et mercredi sur de nombreuses régions » et qu’à « l'échelle de la France, le pic de chaleur est attendu pour mercredi avec des maximales souvent supérieures ou égales à 35°C et des pointes à 39 ou 40 degrés sur le sud-ouest ».

Il s’agit du troisième épisode caniculaire signalé par Météo France depuis le début de la saison avec une première vague mi-juin puis une seconde particulièrement intense enregistrée mi-juillet.

Les autorités appellent à être très vigilants face aux risques d’incendies dans le sud de la France où des feux sont encore en cours.

La canicule augmente significativement les risques de départs de feux et complique les opérations de secours.