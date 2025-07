Le ministre des Affaires étrangères de Turquie a téléphoné séparément, dimanche, à ses homologues kosovar et serbe, alors que les tensions entre la Serbie et le Kosovo continuent de s'aggraver.

Mevlut Cavusoglu a souligné que "le bon sens doit prévaloir" dans la région, selon un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères.

Soulignant l'importance que la Turquie attache à la paix et à la stabilité dans les Balkans, Cavusoglu a déclaré qu'Ankara était prête à contribuer à réduire les tensions.

La tension entre la Serbie et le Kosovo s'est accrue, dimanche, à la veille de l'entrée en vigueur, lundi, d'une nouvelle loi kosovare rendant obligatoire la possession d'une carte d'identité et d'une plaque d'immatriculation kosovares pour tous, y compris les Serbes vivant au Kosovo.

Selon les médias locaux, des sirènes de raid aérien ont été entendues près de la frontière entre le Kosovo et la Serbie, alors que le Kosovo s'apprête à restreindre les passages frontaliers.

Albin Kurti, le Premier ministre du Kosovo, a accusé le président de la Serbie d'être responsable de la recrudescence des tensions et des éventuels conflits frontaliers entre l'armée serbe et la police kosovare, dénonçant les tentatives de faire régner la "peur" et les menaces dans la Serbie voisine.

Le ministère serbe de la Défense a publié une déclaration dans laquelle il affirme que le gouvernement kosovar diffuse de la désinformation, notamment par le biais de faux comptes de médias sociaux.

Il a ajouté que l'armée serbe n'avait "en aucun cas pénétré sur le territoire du Kosovo".