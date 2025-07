Elle espère une audience ''dans les prochains jours, voire en début de semaine prochaine''.

Conformément à l’annonce du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Hassan Iquioussen a bien reçu un arrêté d’expulsion ''édicté vendredi'' par les autorités.

''La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et en tout état de cause il y a des atteintes aux libertés fondamentales qui sont disproportionnées'', dénonce son avocate, pointant ''une atteinte grave et illégale à sa liberté d'expression, de religion et à sa vie privée et familiale''.

Elle ira ''évidemment jusqu’au conseil d’Etat'' si le tribunal administratif venait à considérer que cette procédure d’expulsion était légitime.

Maître Simon envisage par ailleurs de déposer une ''question prioritaire de constitutionnalité et la saisine de la CEDH'' (Cour européenne des droits de l’homme).

Néanmoins, l’avocate ''redoute que l’expulsion ne soit mise à exécution'' d’ici l’audience dans la mesure où ''aucun recours n’est suspensif''.

La procédure d’expulsion diligentée contre l’imam originaire du Maroc a suscité une vague d’indignation dans les rangs militants comme associatifs et religieux.

Pointant du doigt une ''manœuvre politique grossière'', l’UJFP (union juive française pour la paix) estime dans un communiqué que le ''racisme d’État poursuit son projet de discrimination d’une partie de la population, depuis le vote de la loi scélérate dite séparatisme''.

Pas moins de 26 mosquées du département du Nord ont également publié un communiqué conjoint pour témoigner en faveur de Hassan Iquioussen, au même titre que le Conseil des Mosquées du Rhône (CMR) et du Conseil Théologique des Imams du Rhône (CTIR).

Le député du Nord David Guiraud a lui aussi dénoncé la mesure diligentée par Gérald Darmanin.

Pour rappel, l’imam Hassan Iquioussen est menacé d’expulsion par les autorités après s’être vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour. Il dénonce une injustice.

Une pétition lancée vendredi pour protester contre son expulsion a déjà recueilli près de 17 000 signatures.