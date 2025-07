Premier chargement de céréales ukrainiennes exporté depuis l’offensive russe, le Razoni, battant pavillon de la Sierra Leone, qui a quitté Odessa peu après 9H00 (6H00 GMT) lundi avec 26.000 tonnes de maïs à destination du port libanais de Tripoli, arrivera à Istanbul après minuit.

"Le navire nommé Razoni, que nous attendions et suivions auparavant, devrait jeter l'ancre au mouillage assigné à Istanbul à minuit en raison des conditions de mer" a précisé Altunbulak dans une conférence de presse.

"Après les procédures nécessaires, une inspection sera effectuée sur le navire nommé Razoni avec une délégation composée de représentants de la Turquie, de la Fédération de Russie, de l'Ukraine et de l'ONU et le navire poursuivra sa route en fonction du résultat de l'inspection", a-t-il ajouté.

Özcan Altunbulak a souligné que l'activité du navire quittant le port d'Odessa en Ukraine était planifiée et suivie par le centre dès lors qu’elle a été planifiée. "L'itinéraire à suivre lors du départ du navire, le couloir humanitaire qu'il suit et les questions détaillées concernant son inspection sont effectués conformément aux procédures et principes convenus au Centre. Actuellement, les préparatifs et la planification des navires pouvant emporter des céréales et des denrées alimentaires similaires des trois ports ukrainiens se poursuivent", a-t-il dit.

Altunbulak a expliqué que ce centre doit "immatriculer et suivre les navires commerciaux qui seront inclus dans l'initiative, créer et mettre en œuvre le plan d'entrée et de sortie de ces navires vers les ports ukrainiens, inspecter les navires à destination et en provenance d'Ukraine dans un port à déterminer en Turquie, suivre techniquement le départ des navires commerciaux avec satellite, Internet et autres moyens de communication et assumer les devoirs et les responsabilités de mener à bien toutes ses activités en coordination avec les pays parties et l'ONU".

Une mission historique et humanitaire

"Conscients que les yeux du monde sont rivés sur les travaux collectifs que nous mettons en oeuvre ici, que la responsabilité de notre tâche est grande et que nous avons entrepris une mission historique et humanitaire, nous poursuivrons notre devoir et notre travail harmonieux au Centre comme nous l'avons fait jusqu'ici", a déclaré le coordinateur du centre.

Le 22 juillet, sous les auspices du président Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, une cérémonie de signature sur l’exportation de céréales ukrainiennes entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'ONU a eu lieu à Istanbul. L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes garantit la sécurisation des exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire (Europe de l'Est) vers le reste du monde.

Selon les termes de l'accord, les navires et leur chargement doivent être inspectés à Istanbul, sous l'autorité du Centre conjoint de coordination.

Composé de 5 représentants de la Turquie, de la Russie, de l’Ukraine et de l’ONU, le Centre de coordination conjoint a été inauguré mercredi à l'intérieur du campus de l'Université de la Défense nationale à Istanbul pour assurer la sécurité de l'expédition des produits céréaliers depuis les ports ukrainiens.

Le succès diplomatique de la Turquie, qui a permis d’éviter l’aggravation d’une crise alimentaire mondiale, avait été salué au niveau international notamment par l’Union européenne, la Russie et la Maison Blanche.