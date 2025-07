Yuri Dimchoglo, conseiller du gouverneur militaire de la région ukrainienne d'Odessa, a déclaré que "l'accord d'expédition de céréales montre une fois de plus que la Turquie est une puissance régionale".

Il a fait savoir dans une déclaration à l’Agence Anadolu (AA), lundi, que le départ du premier navire transportant de céréales du port d'Odessa lundi, dans le cadre de l'accord négocié par la Turquie, est "très important".

Yuri a également rappelé que l'Ukraine ne fait pas confiance à la Russie, mais Kiev est optimiste quant à l'accord, étant donné que le grain sera expédié sous le leadership de la Turquie et des Nations Unies.

Il a en outre confirmé que l'accord conclu à Istanbul a montré une fois de plus que la Turquie est un pays ayant une grande influence dans la région.

Il a ajouté : "Aussi avant l'accord d'Istanbul, la Turquie était déjà un acteur international influent, mais après cet accord, cette force a encore augmenté".

Le responsable ukrainien a par ailleurs assuré que de nombreuses parties, dont l'Ukraine, ne pensaient pas que l’accord puisse être conclu, mais cela a été possible grâce à l'initiative turque.

"15 navires sont prêts à quitter le port d'Odessa, après le premier navire parti aujourd'hui", a-t-il précisé, notant qu'ils attendent les instructions qui viendront d'Istanbul.

Plus tôt dans la journée lundi, le ministère turc de la Défense a annoncé que le premier navire transportant du maïs avait quitté le port ukrainien d'Odessa dans le cadre de l'accord d'expédition de céréales, à 08h30 (heure de Turquie) vers le Liban.

Le 22 juillet, sous le leadership du président Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, la cérémonie de signature du « Document sur l'initiative pour la sécurité du transport de céréales et de denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens » entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'ONU s’est déroulée à Istanbul.

L'accord garantit la sécurisation des exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens en mer Noire (Europe de l'Est) vers le monde.