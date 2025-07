Dans un entretien téléphonique avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, a salué le succès de l'accord d'exportation des céréales conclu sous le leadership du président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdogan.

Durant l’entretien, les deux parties ont également discuté des relations bilatérales et de la coopération dans les forums internationaux.

Dans un contexte connexe, le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, s'est félicité du départ du premier navire de céréales ukrainiennes du port d'Odessa.

"Je remercie notre alliée la Turquie pour le rôle important qu'elle a joué", a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée lundi, le ministère turc de la Défense a annoncé que le premier navire transportant du maïs avait quitté le port ukrainien d'Odessa dans le cadre de l'accord d'expédition de céréales, à 08h30 (heure de Turquie) vers le Liban.

Le 22 juillet, sous le leadership du président Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, la cérémonie de signature du « Document sur l'initiative pour la sécurité du transport de céréales et de denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens » entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'ONU s’est déroulée à Istanbul.

L'accord garantit la sécurisation des exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire (Europe de l'Est) vers le monde.