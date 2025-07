Le président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev a reçu, mardi, les ministres turcs des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, du Commerce, Mehmet Mus et des Transports, Adil Karaismailoglu, dans la capitale, Tachkent, et a discuté avec eux de la coopération entre les deux pays.

La présidence ouzbèke a déclaré dans un communiqué que Mirziyoyev avait discuté avec les ministres turcs des moyens de renforcer la coopération existant entre Ankara et Tachkent.

Selon le communiqué, le président ouzbek et les ministres turcs ont également discuté des moyens d'activer les accords conclus entre les deux pays dans de nombreux secteurs et domaines.

Il a rappelé que les ministres des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, du Commerce Mehmet Muş, des Transports et des Infrastructures Adil Karaismailoğlu sont actuellement en Ouzbékistan pour assister à la réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères, du Commerce et des Transports de Turquie, d'Ouzbékistan et d'Azerbaïdjan.